Липовая мамочка с коляской пошла под суд за кражи в торговом центре

Женщина прятала понравившиеся вещи в коляску и уходила, не оплатив.

В Петербурге осудили Рузану Хужокову, которая, притворяясь молодой матерью, украла из крупных сетевых магазинов товары на 900 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе городской прокуратуры.

Установлено, что в январе 2020 года женщина пришла в ТРК "Европолис" с детской коляской. В магазинах с одеждой и детскими товарами злоумышленница незаметно прятала понравившиеся товары в коляску, после чего выходила через кассы, ничего не оплачивая. Суд признал Хужокову виновной в краже и приговорил к году и 8 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

Ранее мы писали, что из съемной квартиры бизнесмена в Киришах украли 4,5 млн рублей.

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