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Из съемной квартиры бизнесмена в Киришах украли 4,5 млн рублей
Сегодня, 9:54
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Alena_Zinovieva

Из съемной квартиры бизнесмена в Киришах украли 4,5 млн рублей

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Неизвестный проник через окно в жилое помещение на первом этаже.

В воскресенье, 21 марта, в полицию Петербурга обратился индивидуальный предприниматель, занимающийся грузоперевозками. Он сообщил, что из его съемной квартиры на улице Восточная в Киришах пропала крупная сумма денег. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Ограбление произошло в период с девяти утра 19 марта до 21:45 21 марта. Неизвестный проник в квартиру на первом этаже через окно и унес с собой 4,5 млн рублей.

Сотрудники полиции изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленных на фасаде дома. По факту кражи возбудили уголовное дело.

Ранее мы писали, что из квартиры в Выборге украли технику, медали и наградный кортик.

Фото: Piter.TV

Теги: кража денег, ограбление квартиры
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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