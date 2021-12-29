В Керчи задержали подростка за рассылку ложных сообщений о нападении на школу

В Керчи задержали подростка, который рассылал ложные сообщения о вооруженном нападении на школу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.
По данным ведомства, учащийся девятого класса в одной из соцсетей отправлял текстовые сообщения, в которых содержалась информация о якобы планируемом вооруженном нападении на школу.
При осмотре здания образовательного учреждения и территории около него правоохранители не обнаружили взрывных устройств и в целом чего-либо опасного.
Подросток был задержан. Он признался в содеянном, заявив, что его побудило к такому поступку злость на преподавателей и учащихся школы.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о заведомо ложном сообщении о теракте.
Ранее подростков из Керчи признали виновными в подготовке серии терактов.
Фото: Piter.tv
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