В Керчи задержали подростка за рассылку ложных сообщений о нападении на школу

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о заведомо ложном сообщении о теракте.

В Керчи задержали подростка, который рассылал ложные сообщения о вооруженном нападении на школу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

По данным ведомства, учащийся девятого класса в одной из соцсетей отправлял текстовые сообщения, в которых содержалась информация о якобы планируемом вооруженном нападении на школу.

При осмотре здания образовательного учреждения и территории около него правоохранители не обнаружили взрывных устройств и в целом чего-либо опасного.

Подросток был задержан. Он признался в содеянном, заявив, что его побудило к такому поступку злость на преподавателей и учащихся школы.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о заведомо ложном сообщении о теракте.

Ранее подростков из Керчи признали виновными в подготовке серии терактов.

Фото: Piter.tv