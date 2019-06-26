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Видео: в центре города перевернулась красная иномарка 

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О пострадавших пока никакой информации нет.

В среду, 26 июня, в Центральном районе перевернулась красная иномарка. Видео с места событий прислал мобильный корреспондент Piter.TV.

Инцидент произошел на улице Профессора Качалова, 21. О пострадавших пока никакой информации нет. Также неизвестно, что стало причиной столь ужасного ДТП. 

На кадрах видно, что иномарка находится в перевернутом состоянии. На асфальте можно увидеть многочисленные осколки и разводы от бензина. Внутри машины не видно пассажиров, подушки безопасности сработали. 

Из-за аварии образовалась небольшая пробка/ Водители не могут миновать этот участок дороги. 

Ранее мы сообщали о том, что полиция проверила Апраксин двор после драки в Купчино.

Видео: Piter.TV

 

Теги: новости спб, общество, перевернулась машина спб, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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