Видео: в центре города перевернулась красная иномарка 

О пострадавших пока никакой информации нет.

В среду, 26 июня, в Центральном районе перевернулась красная иномарка. Видео с места событий прислал мобильный корреспондент Piter.TV.

Инцидент произошел на улице Профессора Качалова, 21. О пострадавших пока никакой информации нет. Также неизвестно, что стало причиной столь ужасного ДТП.

На кадрах видно, что иномарка находится в перевернутом состоянии. На асфальте можно увидеть многочисленные осколки и разводы от бензина. Внутри машины не видно пассажиров, подушки безопасности сработали.

Из-за аварии образовалась небольшая пробка/ Водители не могут миновать этот участок дороги.

Ранее мы сообщали о том, что полиция проверила Апраксин двор после драки в Купчино.

Видео: Piter.TV