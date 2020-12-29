Видео: в центре Петербурга на перекрестке столкнулись две белые легковушки

Одна из них решила повернуть, когда другая ехала навстречу.

Утром 13-го января на перекрестке улицы Жуковского и Восстания столкнулись два легковых автомобиля. Машины не поделили перекресток. Piter.TV получил видео с момента столкновения.

Один автомобиль хотел повернуть налево, в то время как другой на полной скорость двигался вперед по своей полосе. В итоге иномарки "задели" друг друга.

Очевидец сообщил в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в "ВКонтакте" о том, что одна машина является такси, а во второй находились женщина и ребенок. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в ДТП с манипулятором на проспекте Просвещения пострадали трое.

Видео: Piter.TV