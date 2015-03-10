Видео: в центре Петербурга автобус столкнулся с троллейбусом

Авария произошла днем 9 июля.

На пересечении Суворовского проспекта и 8-й Советской улицы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием общественного транспорта – автобуса и троллейбуса. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

На кадрах можно увидеть, как водитель автобуса, поворачивая на 8-ю Советскую улицу, задел задней частью кузова троллейбус. Очевидцы аварии отметили в социальных сетях, что ДТП существенно усложнило движение на дорогах.

Произошло ДТП троллейбуса и автобуса, собирающее пробку. Троллейбусы в сторону Восстания стоят. автор поста в группе "ДТП и ЧП" в социальной сети ВКонтакте

На днях на Кондратьевском проспекте водитель маршрутки выехал на встречную полосу.

Видео: Piter.tv