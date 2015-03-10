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Видео: в центре Петербурга автобус столкнулся с троллейбусом

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Авария произошла днем 9 июля.

На пересечении Суворовского проспекта и 8-й Советской улицы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием общественного транспорта – автобуса и троллейбуса. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах. 

На кадрах можно увидеть, как водитель автобуса, поворачивая на 8-ю Советскую улицу, задел задней частью кузова троллейбус. Очевидцы аварии отметили в социальных сетях, что ДТП существенно усложнило движение на дорогах. 

Произошло ДТП троллейбуса и автобуса, собирающее пробку. Троллейбусы в сторону Восстания стоят.

автор поста в группе "ДТП и ЧП" в социальной сети ВКонтакте 

На днях на Кондратьевском проспекте водитель маршрутки выехал на встречную полосу.

Видео: Piter.tv

Теги: автобус, дтп, суворовский проспект, троллейбус
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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