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Вчера, 22:54
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TretyakovaS
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Видео: в Великобритании мужчина пролетел 25 километров на воздушных шарах

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В сети появилось видео полета британца на 100 гелиевых шариках. Мужчине удалось подняться на высоту 2438 метров и пролететь 25 километров.

Сеть покорило видео полета 38-летнего Тома Моргана из Бристоля на 100 воздушных шарах.

Мужчине удалось подняться на высоту 2438 метров и пролететь 25 километров. Он сидел на специальном кемпинг-стуле, к которому и были привязаны шары.

СМИ сообщают, что это не первая попытка Тома Моргана взмыть в небо на воздушных шарах с гелием. После череды неудач мужчина решил повторить эксперимент в ЮАР. Там он рассказал о желании устроить гонку на гелиевых шарах в Африке. На подготовку шаров к полету ушло два дня.

Видео: YouTube/The Adventurists

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Категории: Мировые новости

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