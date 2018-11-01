Видео: в Кингисеппском районе столкнулись два грузовика

Один из участников ДТП перевернулся на бок, у второго кабина сильно смялась и отделилась от прицепа.

Накануне в Ленинградской области Санкт-Петербурга произошло страшное ДТП с участием двух большегрузов. Об этом сообщает УГИБДД по СПБ и ЛО.



Как стало известно, авария случилась днем 3 марта в Кингисеппском районе 51 км у подъезда к Морскому торговому порту г. Усть-Луга. По информации управления грузовой автомобиль "FAW" не пропустил "Камаз" и совершил столкновение с большегрузом.

На видео, опубликованном в социальных сетях видно, что оба автомобиля получили серьезные повреждения. Один из участников ДТП перевернулся на бок, у второго кабина сильно смялась и отделилась от прицепа. По данным УГИБДД оба водителя получили травмы средней степени тяжести. По данному факту проводится проверка.

Ранее Piter.TV публиковал видеоролик из Колпино, где на улице Братьев Радченко прорвало трубу.

Видео: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петрубург"