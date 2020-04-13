Видео: в Татьянино загорелся частный дом

В ночь на понедельник, 13 апреля, в населенном пункте Татьянино Гатчинского района загорелся частный дом. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Подслушано Гатчина".
Возгорание произошло в одном из домов на Железнодорожной улице. По информации очевидцев, здание полностью сгорело за полчаса. На место происшествия прибыли 16 сотрудников пожарной службы и 4 единицы спецтехники: они смогли локализовать огонь к 9 утра. Частично пострадало имущество жителей, живущих по соседству.
Официально подверженной информации о погибших не поступало.
Ранее мы рассказали о том, что в пожаре на проспекте Тореза пострадала женщина.
Фото и видео: ВКонтакте / gtnstory
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