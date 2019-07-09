Видео: в Шушарах на пожарном водоеме поселились ручные утки

В промзоне "Шушары" на пожарном водоёме одного из производственных предприятий поселились две многодетные утиные семьи. Об этом очевидец сообщил в социальных сетях.
Очевидец подходит к утятам вплотную, они не убегают, а иногда даже с любопытством заглядывают в камеру. С рук есть не боится никто, утята даже выхватывают друг у друга эту булку.
Однако, некоторые пользователи отметили, что взрослые особи похожи на домашних индоуток. Тогда откуда они прибыли на пожарный пруд, остается вопросом.
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Фото и видео: ВК/ Признавашки ДТП и ЧП
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