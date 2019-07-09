Видео: в "Велесе" выкармливают зайчат-найдёнышей

Совсем крохотных зайчат кормят заменителем кошачьего молока.

Каждый год люди в лесах подбирают маленьких зайчат, оставшихся без родителей. Пугливых малышей привозят в центр "Велес", где их выхаживают специалисты.

Совсем крохотных зайчат кормят заменителем кошачьего молока. Сначала они боятся, не понимают, как пить из бутылочки, приходится кормить из шприца. Потом они начинают понемногу привыкать к бутылке.

Позже их поселят в вольер на улице и предложат зайчатам твердую пищу. Когда они подрастут и окрепнут, их отпустят обратно в лес.

В июне "Велес" выпустил на волю одиннадцать животных.

Фото и видео: ВК/ Велес