Видео: в Сестрорецке заметили черного дятла

Для гнездования черные дятлы выбирают старые деревья.

В Сестрорецке заметили краснокнижную птицу Петербурга ― черного дятла. Птицу также называют желна. Судя по кадрам, дятел успел сильно "обработать" дерево.

В Петербурге черные дятлы гнездятся в природных заказниках в Приморском, Курортном и Петродворцовом районах. Для гнездования птице необходимые старые деревья ― именно такое он и выбрал в этот раз. Дятел считается одним из самых крупных в Европе.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Юнтоловском заказнике дятел показал язык фотографу.

Видео: vk.com/spb_today_unpublished / Олег Суворов