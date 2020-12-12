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Видео: в Сестрорецке заметили черного дятла

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Для гнездования черные дятлы выбирают старые деревья.

В Сестрорецке заметили краснокнижную птицу Петербурга ― черного дятла. Птицу также называют желна. Судя по кадрам, дятел успел сильно "обработать" дерево. 

В Петербурге черные дятлы гнездятся в природных заказниках в Приморском, Курортном и Петродворцовом районах. Для гнездования птице необходимые старые деревья ― именно такое он и выбрал в этот раз. Дятел считается одним из самых крупных в Европе. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Юнтоловском заказнике дятел показал язык фотографу.

Видео: vk.com/spb_today_unpublished / Олег Суворов 

Теги: красная книга, птица, черный дятел
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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