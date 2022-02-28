Видео: в Рыбацком мужчины катались на льдине

Пользователи вспомнили сцену из мультфильма "Мама для мамонтенка".

Двое мужчин катались по реке Славянке на льдине. Очевидец снял их на видео 28 февраля.

Судя по кадрам, у петербуржцев было что-то похожее на весла, благодаря чему им удалось сдвинуться с места. Нахождение на льду в нынешний период крайне опасно. Температура воздуха держится на уровне нуля градусов, а лед уже растаял.

Напомним, что выход на лед запрещен до 15 апреля 2022 года. Исключения составляют Финский залив, озера, пруды и водохранилища.

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