Видео: в Петербурге вертолет пролетел под опорой моста

Видео необычного полета сняли очевидцы и выложили в социальные сети.

В Петербурге в эти выходные вертолет пролетел под опорой моста. Об этом 13 августа сообщили очевидцы в группе "Мегаполис".

В минувшие выходные неизвестный мужчина не получил разрешение на вылет. Однако он все равно решил сесть за штурвал и пролетел на вертолете под опорой моста ЗСД. Видео необычного полета сняли очевидцы и выложили в социальные сети.

Игнорируя диспетчеров, пилот пролетел еще несколько десятков километров. Мужчину задержали только на вертолетной площадке в Гостилицах. Росавиация уже проверяет инцидент.

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Видео: Телеграм - канал 112.