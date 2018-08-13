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Видео: в Петербурге вертолет пролетел под опорой моста

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Видео необычного полета сняли очевидцы и выложили в социальные сети.

В Петербурге в эти выходные вертолет пролетел под опорой моста. Об этом 13 августа сообщили очевидцы в группе "Мегаполис".

В минувшие выходные неизвестный мужчина не получил разрешение на вылет. Однако он все равно решил сесть за штурвал и пролетел на вертолете под опорой моста ЗСД. Видео необычного полета сняли очевидцы и выложили в социальные сети.

Игнорируя диспетчеров, пилот пролетел еще несколько десятков километров. Мужчину задержали только на вертолетной площадке в Гостилицах. Росавиация уже проверяет инцидент.

Ранее Piter.TV писал о том, что вандалы решили пожарить шашлыки на "Медном всаднике".

Видео: Телеграм - канал 112.

Теги: гостилицы , зсд , мегаполис , росавиация
Категории: Новости СПб Лента новостей Картина дня

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