Видео: в Петербурге прогремел салют в честь Дня флага России

Ночное небо города разукрасили "Мальва", "Рубин" и "Ассоль".

В четверг, 22 августа, в Петербурге прогремел салют в честь Дня флага России. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

Салют запустили в 22:00 на территории Петропавловской крепости. Известно, что залп происходил сразу из 12 орудий. Так, в течение десяти минут произвели 30 артиллерийских залпов. Установки выпустили около трех тысяч фейерверков. По словам корреспондента, во время салюта играл гимн России.

Отметим, что День государственного флага России был установлен указом президента в 1994 году. В качестве государственного символа РФ считается полото из трех горизонтальных полос одинакового размера из белого, лазоревого и алого цветов.

Ранее мы сообщали о том, что Смольный намерен ввести электронную карту мигранта.

Видео: Piter.TV