В Петербурге появится "Электронная карта мигранта"

Она будет представлять собой пластиковый документ со встроенным чипом.

В Петербурге работают над созданием "Электронной карты мигранта". Она будет представлять собой пластиковый документ со встроенным чипом, на котором будут храниться данные о человеке. Об этом рассказал первый заместитель председателя комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики Вадим Окрушко на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Смольном.

Целью этого проекта является создание в Петербурге единого механизма миграционного контроля и оперативного учета трудовых мигрантов. Карта будет содержать персональные данные о человеке, а именно – его фотографию, отпечатки пальцев, место работы, информацию о налоговых платежах и др. Благодаря созданию единой системы контроля можно будет исключить возможность подделки документов.

Ранее мы писали, что в Невском районе мигранты поселились в помещении для мусоропровода.

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