В Невском районе мигранты поселились в помещении для мусоропровода

По словам свидетеля, ЖКС игнорирует ситуацию.

Петербуржец сообщил о том, что в помещении для мусоропровода незаконно поселились граждане Узбекистана. В понедельник, 29 июля, он опубликовал видео с "места проживания" в социальных сетях.

Они расположились в доме по адресу Народная, 59, корпус 1. Новоиспеченные жильцы обустроили помещение для мусора: развесили одежду, полотенца. На видео также заметно что-то похожее на стиральную машину.

По словам очевидца, местный жилкомсервис ничего не предпринимает.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржец фиктивно оформил в своей квартире девятерых иностранцев.

Видео и фото: vk.com/spb_today_unpublished