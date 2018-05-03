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В Невском районе мигранты поселились в помещении для мусоропровода

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По словам свидетеля, ЖКС игнорирует ситуацию.

Петербуржец сообщил о том, что в помещении для мусоропровода незаконно поселились граждане Узбекистана. В понедельник, 29 июля, он опубликовал видео с "места проживания" в социальных сетях.

Они расположились в доме по адресу Народная, 59, корпус 1. Новоиспеченные жильцы обустроили помещение для мусора: развесили одежду, полотенца. На видео также заметно что-то похожее на стиральную машину. 

По словам очевидца, местный жилкомсервис ничего не предпринимает. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржец фиктивно оформил в своей квартире девятерых иностранцев. 

Видео и фото: vk.com/spb_today_unpublished

 

Теги: мусоропровод
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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