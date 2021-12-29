На проспекте Луначарского взорвался мусоропровод

На севере Петербурга взорвался мусоропровод в одном из жилых домов. Об этом сообщили в группе "Калининский район Санкт-Петербурга" сегодня, 12 февраля.
Инцидент произошел на проспекте Луначарского, 106. Во время взрыва из дома вылетели окна на нескольких этажах. Труба мусоропровода оказалась уничтожена.
На место случившегося прибыла полиция. Подробности уточняются.
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Фото: ВКонтакте / Калининский район Санкт-Петербурга
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