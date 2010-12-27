Петербуржец фиктивно оформил в своей квартире девятерых иностранцев

Уголовное дело рассмотрит суд.

Жителя Центрального района обвинили в фиктивной постановке на учет девятерых иностранных граждан. Материалы уголовного дела направили мировому судье участка №209, сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Следствие посчитало, что в апреле 2019 года обвиняемый незаконно оформил в свою квартиру девять иностранцев. При этом фактически ни один из них в квартире не проживал. Регистрация проходила через многофункциональный центр.

За месяц это второе уголовное дело по незаконной миграции. В июле прокуратура Адмиралтейского района проверила соблюдение миграционного законодательства в ООО "Меридиан". Оказалось, что в одном из домов на набережной Обводного канала организация поставила на миграционный учет 143 иностранных гражданина. При этом компания не вела деятельность по этому адресу и мигранты с ней связаны не были. Было установлено, что общество "Меридиан" заключало с иностранными гражданами фиктивные трудовые договоры. Тем самым оно легализовало их право на нахождение в России.

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