Во Всеволожском районе нашли угнанный BMW X6

Многострадальный автомобиль похитили в третий раз.

Сотрудники частной охранной фирмы "Цезарь Сателлит" нашли во Всеволожском районе Ленобласти угнанный BMW X6. Автомобиль 2013 года выпуска стоял в одном из гаражей села Павлово, в 60 км от места похищения. За пять лет это уже третья попытка его угнать, сообщило 29 июля АН "Оперативное прикрытие".

Гараж с системой подавления сигнала GSM использовали для хранения похищенных авто. В нем нашли номера разыскиваемого BMW, а также Toyota Camry. Вероятно, похитители рассчитывали вернуть оба комплекта через выкуп.

Руководитель охранной фирмы предположил, что все три угона автомобиля проводила одна группа. Первые две попытки проходили по похожим сценариям: в 2014 году BMW увезли во Всеволожский район и оставили в гараже на Дороге жизни, а весной 2019 года преступники залезли в машину, но не смогли ее завести. При этом, в двух случая они открывали дверь с помощью замыкания контактов центрального замка.

Такую популярность BMW X6 объяснили небольшим пробегом авто, благодаря которому его можно разобрать на дорогие запчасти. Автомобили 2013 года входят в топ-пять по популярности у петербургских угонщиков.

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