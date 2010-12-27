Со следующего года между Петербургом и Мурманском будут ходить двухэтажные поезда

Также запустят лоукостеры.

С 2020 года между Мурманском и Петербургом будут ходить современные двухэтажные вагоны. Об этом ВКонтакте сообщил врио губернатора Мурманска Андрей Чибис.

Он рассказал о том, что властям удалось договориться с РЖД о покупке 48 двухэтажных вагонов. Среди них будет три вагона-ресторана.

С осени 2019 также усилится авиасообщение между Северной столицей и Мурманском. Лоукостеры "Победа" свяжут два города. Цена минимального билета составит 3100 в одну сторону.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что "открытое небо" в Пулково позволит снизить цены на перелеты из Петербурга.

Фото: visual.rzd.ru