Хозяин квартиры столкнул гостью в мусоропровод во Всеволожске

Полицейскими задержаны 35-летний мужчина и его 40-летняя знакомая.

Полиция задержала двоих мужчин, столкнувших женщину в мусоропровод во Всеволожске. Подробности сообщили в региональном МВД.

В полицию днём 1 апреля поступило сообщение о том, что в доме 19 по улице Плоткина во Всеволожске в помещении для хранения контейнеров для мусора кричит женщина и просит о помощи. Полицейскими в указанном помещении с травмами в результате падения обнаружена 36-летняя женщина. Пострадавшая рассказала, что была в гостях в одной из квартир дома, и хозяин квартиры столкнул её в мусоропровод. Пострадавшая была госпитализирована в тяжёлом состоянии.

По подозрению в совершении данного преступления задержаны двое: 35-летний мужчина и 40-летняя женщина. В их отношении составлены протоколы об административном правонарушении по части 1 статьи 20.1 КоАП (мелкое хулиганство). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также был задержан подозреваемый в нападении на пенсионера в Невском районе.

Фото: Piter.tv