Видео: в Петербурге дали праздничный салют

Салют начался в 9 вечера у Петропавловской крепости.

В распоряжение редакции Piter.tv попало видео салюта в честь Дня защитника Отечества.

Салют организовали силами воинских частей Западного военного округа. Помимо Петербурга в 21:00 по местному времени фейерверки озарили небо в городах-героях Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Севастополе, Смоленске, Туле и городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.

Также горожане услышали ровно тридцать холостых залпов артиллерийских орудий.

Ранее мы сообщали, что Александр Беглов вручил 12 юбилейных медалей к 75-летию Победы.

Видео: Piter.tv