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Александр Беглов вручил 12 юбилейных медалей к 75-летию Победы
Сегодня, 14:12
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arteliseev

Александр Беглов вручил 12 юбилейных медалей к 75-летию Победы

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Ещё 104 тысячи ветеранов Петербурга получат в этом году медали.

Как сообщает пресс-служба Смольного, сегодня, 23 февраля, в честь Дня защитника Отечества глава города вручил 12 юбилейных медалей "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов" ветеранам и блокадникам.

После торжественной церемонии возложения цветов и венков к Монументу героическим защитникам Ленинграда на площади Победы в памятном зале состоялось чаепитие.

Александр Беглов вручил во время него памятные медали ветеранам, а также побывал на выставке Якова Рубанчика "Они не пройдут!"

Напомним, что всего в этом году награды получат 104 тысячи петербургских ветеранов.

Ранее мы сообщили, что Беглов пригласил Путина на День Победы в Петербург.

Фото: Вконтакте

Теги: беглов, ветераны, медали, победа
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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