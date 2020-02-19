Беглов пригласил Путина на День Победы в Петербург

Градоначальник заявил, что в Петербурге президента России все ждут на 9 мая.

Александр Беглов пригласил Владимира Путина на День Победы в Петербург. Губернатор города отметил, что сейчас ведутся подготовительные мероприятия к празднованию 75-летия завершения ВОВ. Об этом сообщил "Петербургский дневник".

Сейчас готовимся, конечно, к самому главному празднику в соответствии с вашим поручением – 75 лет нашей Победы...Все ждут вас в гости рассказал президенту РФ Беглов

По информации от руководителя Смольного, в Петербурге на 9 мая запланирован большой концерт, а также по традиции парад на Дворцовой площади. Власть не забыла про блокадников Ленинграда. Беглов вспомнил, что ветераны передали Владимиру Путину огромную благодарность за предоставленную материальную поддержку в преддверии праздника.

Ранее к памятнику Собчаку приехали Путин и Беглов.

Фото: Петербургский дневник

