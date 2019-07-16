Видео: в Мурино загорелись автомобили

Подробности инцидента уточняются.

Во Всеволожском районе Ленинградской области утром 16 июля загорелись автомобили. Об этом сообщил наш мобильный корреспондент. Известно, что проблема замечена в Мурино, на Воронцовском бульваре.

Подробностей произошедшего у местных жителей на данный момент нет. Информации о пострадавших - тоже. Предположительно, огонь начал распространяться в припаркованных транспортных средствах. Конкретное количество поврежденных машин назвать трудно. Очевидцы видели из окон только дым, распространяющийся со стороны открытой парковки.

Ранее Piter.tv писал о том, что у Комендантской площади автомобиль сбил на "зебре" двоих пешеходов.

Фото и видео: Piter.tv