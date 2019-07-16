У Комендантской площади автомобиль сбил на "зебре" двоих пешеходов

Люди чудом спаслись от гибели.

В Приморском районе Петербурга автомобилист сбил двух человек. Местные жители переходили по пешеходному переходу вечером 15 июля. Однако, иномарка не заметила препятствия на дороге и сыграла в "боулинг". О произошедшем рассказали очевидцы.

В социальной сети "Вконтакте" появилось видео ДТП. На кадрах зафиксирован сам момент столкновения. Чтобы увидеть аварию, необходимо смотреть в правый нижний угол видеозаписи. Известно, что инцидент произошел около половины шестого вечера. На данный момент сведений о состоянии здоровья пострадавших нет. Однако, жертвы ситуации смогли самостоятельно уйти с места событий.

На место аварии выезжал наряд ДПС и бригада скорой помощи.

Ранее Piter.tv писал о том, что на Косыгина из-за порванных проводов загорелся автомобиль.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб