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На Косыгина из-за порванных проводов загорелся автомобиль

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Свидетели событий предположили, что причиной пожара стала авария.

В Красногвардейском районе Петербурга загорелся автомобиль. Видео с происшествием сразу попало в социальные сети. Автор ролика рассказал, что заметил пламя по проспекту Косыгина. 

Очевидец заметил, что водитель мог влететь на полной скорости в столб. На месте столкновения виднеются провода. Петербуржец предположил, что они порвались после удара. В результате это и стало поводом для возгорания. 

На месте работали три пожарные бригады, несколько бригад скорой помощи и наряд сотрудников ДПС. Некоторым автомобилистам пришлось двигаться по встречной полосе через разделительную полосу, чтобы объехать аварию. Движение в направлении Заневского проспекта было перекрыто транспортным средством и огнем.

На данный момент сведений о пострадавших нет.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Кронштадте мужчины избили до смерти собаку и выкинули в Финский залив.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

Теги: провода, проспект косыгина
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Картина дня,

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