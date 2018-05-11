На Косыгина из-за порванных проводов загорелся автомобиль

Свидетели событий предположили, что причиной пожара стала авария.

В Красногвардейском районе Петербурга загорелся автомобиль. Видео с происшествием сразу попало в социальные сети. Автор ролика рассказал, что заметил пламя по проспекту Косыгина.

Очевидец заметил, что водитель мог влететь на полной скорости в столб. На месте столкновения виднеются провода. Петербуржец предположил, что они порвались после удара. В результате это и стало поводом для возгорания.

На месте работали три пожарные бригады, несколько бригад скорой помощи и наряд сотрудников ДПС. Некоторым автомобилистам пришлось двигаться по встречной полосе через разделительную полосу, чтобы объехать аварию. Движение в направлении Заневского проспекта было перекрыто транспортным средством и огнем.

На данный момент сведений о пострадавших нет.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Кронштадте мужчины избили до смерти собаку и выкинули в Финский залив.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб