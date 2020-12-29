Видео: в Металлострое начала вымирать рыба

Пользователи социальных сетей предположили, что вода отравлена.

В карьере Озерки в поселке Металлострой начала вымирать рыба. Мертвые щуки всплыли на поверхность, это заметил местный житель и сообщил в социальных сетях.

Среди погибших рыб встретилась также и живая, ее отпустили. Видео было снято у дома №6 по улице Богайчука. На воде наблюдаются разводы неизвестного происхождения. Пользователи предположили, что в карьер сливали какие-то вещества, которые и убили щуку. Для разбирательства посоветовали обратиться к специалистам.

С экологической дежурной службой можно связаться в круглосуточном режиме по телефону 417-59-36.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Росприроднадзор продолжит искать источник пены на реке Дудергофке.

Видео: ВКонтакте / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"