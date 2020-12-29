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Видео: в Ленобласти засняли росомаху из Красной книги

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Животное редко встречается в области.

На белоснежном поле в Вепсском лесу в Ленобласти заметили росомаху. Хищное животное занесено в региональную Красную книгу. Видео было снято Сергеем Смирновым — представителем администрации природного парка "Вепсский лес".

Отмечается, что росомаха является редким гостем для региона. 

Вепсский лес — охраняемая природная зона на востоке Ленинградской области. Его называют "музеем под открытым небом".

Ранее орнитолог рассказал, нужно ли кормить голубей. 

Видео: Telegram / "Админка Ленобласти" 

Теги: вепсский лес, красная книга, росомаха
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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