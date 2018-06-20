Видео: в Бразилии рухнул мост после столкновения с кораблем

Во время обрушения по мосту ехали две машины. Сейчас спасатели разыскивают погибших.

В бразильской провинции Пара в воду рухнула часть большого моста через реку Можу. Мост не выдержал столкновения с кораблем, который врезался в опору. Как рассказывают местные власти, это уже не первый подобный случай.

Во время обрушения по мосту ехали две машины. Сейчас спасатели разыскивают жертв, семьям погибших помощь окажут местные власти. Точное количество погибших пока что не известно.

На корабле, по вине которого рухнул мост, не обнаружили ни команды, ни документов. Полиция занимается их поиском. По подсчетам экспертов, на восстановление этого моста потребуется несколько лет.

Также эта авария повлияет на поставки сои и кукурузы в северные морские порты. Раньше по этому маршруту доставляли 10-20% сои от общего количества.

Фото и видео: ODN/ YouTube