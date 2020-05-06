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Видео: в Ботаническом саду зацвела сакура

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Увидеть ее можно лишь за забором.

В Ботаническом саду на улице профессора профессора Попова заметили цветущую сакуру. Видео поделился мобильный корреспондент Piter.TV. 

Ранее о цветении сакуры сообщили в группе Ботанического сада "ВКонтакте". Традиционно в начале мая там проходил праздник. 

В этом году наслаждаться красотой японского дерева приходится на расстоянии.

Еще одним местом, где можно увидеть сакуру, является Сад Дружбы на Литейном. Несмотря на запрет, в этом году она также привлекла внимание горожан. 

Видео: Piter.TV

Фото: Е.Кудасова 

Теги: ботанический сад, сакура, цветение сакуры
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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