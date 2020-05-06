Видео: в Ботаническом саду зацвела сакура

В Ботаническом саду на улице профессора профессора Попова заметили цветущую сакуру. Видео поделился мобильный корреспондент Piter.TV.
Ранее о цветении сакуры сообщили в группе Ботанического сада "ВКонтакте". Традиционно в начале мая там проходил праздник.
В этом году наслаждаться красотой японского дерева приходится на расстоянии.
Еще одним местом, где можно увидеть сакуру, является Сад Дружбы на Литейном. Несмотря на запрет, в этом году она также привлекла внимание горожан.
Видео: Piter.TV
Фото: Е.Кудасова
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