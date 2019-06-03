Видео: у стен "Манежа" появись необычные экспозиции

Они приурочены к проекту "Музейная линия".

В понедельник, 3 июня, петербуржцы заметили у стен "Манежа" необычные скульптуры. Видео с места событий прислал мобильный корреспондент Piter.TV.

Экспозиции приурочены к проекту "Музейная линия", который открывается 4 июля и продлится до 10 сентября. Выставку открывают скульптуры художника Дмитрия Каварги. Известно, что Каварги представит в Северной столице серию из пяти скульптур и рельефов "Токсикоз антропоцентризма" — размышление о природе человеческой популяции. Отметим, что мастер работает с полимерами. Петербуржцы уже оценили экспозицию, сделав селфи со всеми скульптурами.

В музее подчеркнули, что с помощью этого проекта будет поднят вопрос о развитии современных городских пространств, открытых для горожан.

"Музейная линия" — место для представления современных художественных идей, новых культурных форм и проявлений в классическом городском пространстве. Первый этап реализации проекта будет располагаться на улице Якубовича вдоль ЦВЗ "Манеж" отметили в музее

Кроме того, "Музейная линия" растянется по Конногвардейскому бульвару, Александровскому саду и Миллионной улице. В итоге проект соединит Эрмитаж, Русский музей и Манеж.

Ранее мы сообщали о том, что Дэвид Линч получит почетную статуэтку "Оскар".

Видео: Piter.TV