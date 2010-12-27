Совет Академии кинематографических искусств и наук проголосовал за это на три месяца раньше, чем положено.

В понедельник, 3 июня, стало известно о том, что Дэвид Линч получит почетную статуэтку "Оскар". Об этом сообщает Indiewire.

По словам источника, совет Академии кинематографических искусств принял соответствующее решение на три месяца раньше, чем положено.

Эти награды, присуждаемые Академией каждый год, отмечают людей, которые посвятили себя творческой жизни и внесли выдающийся вклад в нашу отрасль и за ее пределы отметил президент Академии Джон Бейли

Также почетную статуэтку получат Лина Вертмюллер за фильм "Семь красоток" и актер Уэс Стьюди за фильм "Последний из могикан". Также награду имени Джина Хершолтаза получит американская актриса джина Дэвис за выдающийся индивидуальный вклад в дело гуманизма.

Известно, что Академия перенесла дату вручения премии с 16 ноября на воскресенье, 27 октября.

Ранее мы сообщали о том, что вышел трейлер фильма про противостояние "Форда" и "Феррари". Премьера картины запланирована на 14 ноября 2019 года.

Фото: Дэвид Линч/вк