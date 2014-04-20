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Видео: у петербуржца взорвался телефон на Дыбенко

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Прохожие помогли мужчине снять одежду и вызвали скорую

У петербуржца взорвался аккумулятор телефона, его владелец пострадал. Piter.TV получил видео с момента происшествия.

Мужчина сидел на скамейке у дома №23/3 по улице Дыбенко, когда у него внезапно взорвалось мобильное устройство. Он повалился на асфальт, вещи начали дымиться. Снять одежду помогли прохожие. На место вызвали скорую помощь, пострадавшего госпитализировали. По предварительным данным, гражданин получил сильный ожог тела. Модель телефона пока неизвестна. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что ученые Петербурга разработали аккумулятор, заряжающийся в 10 раз быстрее литий-ионного. 

Видео: Piter.TV

Теги: аккумулятор, взрыв, госпитализация, ожог
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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