Ученые Петербурга разработали аккумулятор, заряжающийся в 10 раз быстрее литий-ионного

Преимущество такого аккумулятора в его безопасности – вероятность возгорания меньше.

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета разработали новый тип аккумулятора, который заряжается в десять раз быстрее литий-ионного и является более безопасным, поскольку вероятность его возгорания меньше.

Химики думали взять за основу редокс-активные нитроксилсодержащие полимеры, которым свойственны высокая плотность энергии и скорость зарядки и разрядки в результате окислительно-восстановительных реакций. Однако использование может затруднить недостаточную электрическую проводимость, препятствующую накоплению заряда даже при использовании добавок с высокой проводимостью, например угля.

Чтобы решить проблему, специалисты синтезировали полимер на основе комплекса никель-сален. Его молекулы словно проволока, на которую прикрепляют энергоемкие нитроксильные фрагменты. Такое решение позволяет добиться одновременно высоких мощностных, емкостных и низкотемпературных характеристик.

Полимер разрабатывали три года. Отмечается, что такой аккумулятор должен заряжаться за несколько секунд, что уже подтвердили экспериментально. Однако на данном этапе емкость разработки отстает от обычных аккумуляторов на 40%.

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