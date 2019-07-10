Видео: у моста Александра Невского "Газель" сбила велосипедиста

Пострадавший отделался легким испугом.

Вечером 9 июля в Петербурге произошла авария с участием велосипедиста и "Газели". О ДТП сообщили пользователи социальных сетей. Последствия попали на запись камеры видеорегистратора одного из водителей.

От этого ДТП хрустнуло даже в регистраторе заявил очевидец

Известно, что столкновения автомобиля с велосипедистом произошло на повороте с моста Александра Невского, в направлении к Малоохтинскому проспекту.

А многие велосипедисты правил дорожного движения просто не знают! Учить их никто не обязует, вот и ездят по своим правилам комментируют петербуржцы

Свидетели событий рассказывают, что пострадавший велосипедист двигался прямо по дороге, когда на него неожиданно наехал большегрузный транспорт. Согласно предварительной информации, тяжело пострадавших нет. Жертва смогла самостоятельно встать с проезжей части и передвигаться. На место событий вызвали правоохранительные органы и скорую помощь.

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