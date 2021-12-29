Видео: у метро «Нарвская» обрушился фасад дома

Житель города стал очевидцем случившегося. Он успел отскочить от места падения конструкции.

Вечером во вторник, 4 января, на Старо-Петергофском проспекте у дома, в котором расположен вход в метро "Нарвская", оторвалась и рухнула плита. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

Житель Северной столицы стал свидетелем инцидента. По его словам, плита едва ли не задела его. Очевидцы поздравили горожанина со вторым рождением.

В Сети пользователи отметили, что обрушение лепнины стало традицией современного Петербурга. Комментаторы написали, что подобные ситуации происходят в городе регулярно.

Ранее на Piter.tv сообщили, что аноним "заминировал" ТРК "Академ-Парк" и потребовал 10 миллионов рублей.

Видео, фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург