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Видео: у метро «Нарвская» обрушился фасад дома

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Житель города стал очевидцем случившегося. Он успел отскочить от места падения конструкции.

Вечером во вторник, 4 января, на Старо-Петергофском проспекте у дома, в котором расположен вход в метро "Нарвская", оторвалась и рухнула плита. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

Житель Северной столицы стал свидетелем инцидента. По его словам, плита едва ли не задела его. Очевидцы поздравили горожанина со вторым рождением. 

В Сети пользователи отметили, что обрушение лепнины стало традицией современного Петербурга. Комментаторы написали, что подобные ситуации происходят в городе регулярно.

Ранее на Piter.tv сообщили, что аноним "заминировал" ТРК "Академ-Парк" и потребовал 10 миллионов рублей.

Видео, фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: нарская, обрушение, старо-петергофское шоссе, упала плита
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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