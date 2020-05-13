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Видео: полиция разогнала толпу у консульства Узбекистана в Петербурге

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Собравшиеся пытались узнать, когда они смогут попасть домой.

Днем 13 мая у Генерального консульства Узбекистана в Петербурге собралась толпа. Piter.TV получил видео с места событий.

Посольство находится на 4-й Красноармейской улице, 4А. По информации "Фонтанки.ру", собравшиеся хотели узнать о чартерных рейсах к себе на родину. 

В дело пришлось вмешаться полиции, нескольких мигрантов увезли с собой.

Многие были в масках, однако социальная дистанция не соблюдалась, как видно на кадрах. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге вечером 13 мая ждут вывозной рейс из Бангкока. 

Видео: Piter.TV 

Теги: консульство, консульство узбекистана, мигранты
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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