Видео: полиция разогнала толпу у консульства Узбекистана в Петербурге

Собравшиеся пытались узнать, когда они смогут попасть домой.

Днем 13 мая у Генерального консульства Узбекистана в Петербурге собралась толпа. Piter.TV получил видео с места событий.

Посольство находится на 4-й Красноармейской улице, 4А. По информации "Фонтанки.ру", собравшиеся хотели узнать о чартерных рейсах к себе на родину.

В дело пришлось вмешаться полиции, нескольких мигрантов увезли с собой.

Многие были в масках, однако социальная дистанция не соблюдалась, как видно на кадрах.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге вечером 13 мая ждут вывозной рейс из Бангкока.

Видео: Piter.TV