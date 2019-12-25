В Петербурге вечером 13 мая ждут вывозной рейс из Бангкока

В Москву и Петербург летят 364 пассажира.

Утром 13 мая из Бангкока в Петербург и Москву вылетел вывозной рейс с 364 пассажирами на борту. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса РФ.

В Москве в Шереметьево выйдут 218 пассажиров. Остальные 146 человек полетят до Петербурга. Самолет в Северной столице должен приземлиться в 18:45.

Из-за пандемии коронавируса регулярные международные авиарейсы были приостановлены с 27 марта. Между странами курсируют только грузовые и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для технического обслуживания.

Также с 31 марта РФ сократила количество вывозных рейсов. В Москву все самолеты из-за рубежа прилетают в Шереметьево, за сутки в страну могут вернуться не более 500 человек. В Петербург за сутки могут прилететь не более 200 человек за сутки.

Петербург возобновит авиасообщение с Дагестаном.

Фото: Piter.TV