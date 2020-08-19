  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:45
56
nadezhda_sib
Код вставки плеера

Видео: трамвай "притерся" к легковому автомобилю на Васильевском острове

0 0

Транспортные средства двигались вплотную к друг другу.

На Васильевском острове трамвай и легковой автомобиль попали в ДТП. Момент столкновения попал на камеры видеонаблюдения.

Авария произошла днем 19-го августа на пересечении Гаванской улицы и Среднего проспекта В.О. На кадрах видео, что трамвай поворачивал налево и "забодал" автомобиль, который находился под самым боком. Водитель авто не пострадал. О том, были ли в салоне пассажиры, пока неизвестно. 

Кроме того, на Васильевском острове произошло еще одно массовое ДТП. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп, трамвай
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии