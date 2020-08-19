Видео: трамвай "притерся" к легковому автомобилю на Васильевском острове

Транспортные средства двигались вплотную к друг другу.

На Васильевском острове трамвай и легковой автомобиль попали в ДТП. Момент столкновения попал на камеры видеонаблюдения.

Авария произошла днем 19-го августа на пересечении Гаванской улицы и Среднего проспекта В.О. На кадрах видео, что трамвай поворачивал налево и "забодал" автомобиль, который находился под самым боком. Водитель авто не пострадал. О том, были ли в салоне пассажиры, пока неизвестно.

Кроме того, на Васильевском острове произошло еще одно массовое ДТП.

Фото: Piter.TV