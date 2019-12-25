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На Васильевском острове произошло массовое ДТП
Сегодня, 15:45
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smirenny

На Васильевском острове произошло массовое ДТП

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Водитель "Лексуса" хотел объехать маленькое ДТП, но устроил крупное.

Днем в среду, 19 августа, петербуржцы поделились фотографиями с места происшествия на 8-ой линии Васильевского острова. 

Свидетель сообщил, что водитель "Лексуса" хотел объехать небольшую аварию, но в итоге устроил крупную. Водитель "Шкоды" разворачивался в тот момент, когда водитель "Лексуса" въехал в него и "снес" переднюю часть авто. 

После чего собрала паровоз из трёх припаркованных машин на встречной стороне улицы. Судя по дальности полёта, скорость была под 100 (орфография и пунктуация сохранены – прим.ред.)

уточнил очевидец.

Судя по всему, обошлось без пострадавших. Сотрудники ДПС уже прибыли на место аварии. 

Ранее мы писали, что автомобиль полиции столкнулся с иномаркой на проспекте Обуховской Обороны.

Фото: vk.com/spb_today

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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