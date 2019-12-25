Автомобиль полиции столкнулся с иномаркой на проспекте Обуховской Обороны

Судя по всему, полицейские двигались по главной дороге.

В среду, 19 августа, в Невском районе произошло ДТП с участием машины полиции.

В соцсетях очевидцы поделились фото с места столкновения и отметили, что столкнулись KIA и LADA Priora УМВД по Невскому району недалеко от станции метро "Пролетарская" на проспекте Обуховской Обороны. Судя по фото, сотрудники полиции двигались по главной дороге, а вот водитель иномарки выезжал на проспект с Ново-Александровской улицы. Серьезных повреждений, по предварительной информации, нет. ДТП мешает проезду трамваев.

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Фото: vk.com/spb_today