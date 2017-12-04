Красивое видео суперлуния опубликовали в интернете

В интернете появилось красивое видео суперлуния выполненное в режиме таймлапс.

Ночью на 4 декабря Луна подошла на максимально близкое расстоение к Земле.

Суперлуние - это когда полная Луна подходит на максимально близкое к Земле расстояние. Это очень редкое небесное явление, которое происходит всего раз в 400-500 дней. Как известно, Луна движется вокруг Земли по элллиптической орбите. и раз в 29 дней она подходит близко к Земле. Но для суперлуния только этого не достаточно, поэтому это красивое и загадочное явление столь редко.

Во время суперлуния визуально Луна становится больше и ярче. Как известно Луна влияет на приливы и отливы, а так как Луна в эти дни ближе обычного, то и приливы и отливы в эти дни сильнее.

Издавна Луна притягивала взгляды Луны и порой ей приписывали самые мистические влияния на Землю и человечества. А уж в Суперлуние тем более. Считается, что оно оказывает влияние на психику человека, но это научно не обосновано. Но статистика говорит, что в эти дни человек становится более рассеянным и забывчивым. Увеличивается количество забытых телефонов, кошельков и даже детей. Могут наблюдаться головные боли, лунатизм, агрессивность, забывчивость, апатия.

Следующие ближайшие суперлуния:

2 января 2018 года

21 января 2019 года

19 февраля 2019 года

Видео: Twitter/ ABC News‏