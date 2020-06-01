Видео: спасение нерпы в центре города

Невероятно, но факт: тюлени любят посещать центр Петербурга.

В своем блоге в соцсети биолог Павел Глазков рассказал, как недавно спасали нерпу, замеченную в центре Петербурга.

На Неве, прямо в центре Петербурга, напротив Университетской набережной плавает нерпа! Невероятно, но факт: тюлени любят посещать именно это место в Петербурге! Несколько лет назад, тоже весной, напротив Медного Всадника, прямо на набережную выбрался детеныш серого тюленя и уверенно направился к памятнику императору. поделился воспоминаниями биолог.

Спасатели доставляют особей в специализированный центр спасения морских млекопитающих - "Фонд друзей балтийской нерпы", который расположен в поселке Репино.

Главная цель фонда – сохранение трех редких морских млекопитающих нашего региона: балтийского серого тюленя, балтийской и ладожской кольчатых нерп. Все они занесены в Красную книгу России. Ежегодно фонд спасает десятки этих морских млекопитающих. рассказал специалист.

Напомним, что если вы заметили нерпу или тюленя, необходимо сообщить в фонд или спасателям: помогать самостоятельно не стоит, это может быть опасно как для малыша, так и для вас самих. Телефон горячей линии: 699-23-99.

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Видео: vk.com/kazdoytvaripopare