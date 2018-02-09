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Новости Лента новостей Происшествия
Вчера, 17:10
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lesjasap
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Видео: спасатели и специалисты СК разбирают завалы после взрыва на Репищевой

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На месте взорванного дома начали разбираться с последствиями аварии.

Мобильный корреспондент Piter.tv заснял на видео последствия взрыва в жилом доме по улице Репищевой. На кадрах видно, что по территории двора разбросаны разбитые стекла и фрагменты оконных систем. От сильной ударной волны предметы отлетели на приличное расстояние - десятки метров от эпицентра произошедшего.
 
Сейчас ликвидацией мусора занимаются аварийные службы. На месте трудятся спасатели, которые проверяют безопасность конструкций и балок, выдержавших взрыв. Продолжается поиски возможных пострадавших. Однако, сведений о новых жертвах инцидента на Репищевой нет. 
 
Последствия взрыва видны по обе стороны дома. Напомним, что ранее нам стало доступно эксклюзивное видео с места взрыва в Приморском районе.

Теги: взрыв , видео , газ , приморский район , улица репищева
Категории: Новости СПб Происшествия Картина дня

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