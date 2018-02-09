Появилось видео с места взрыва в жилом доме на Репищевой улице

В Петербурге взорвался жилой дом из-за газового балона.

В Приморском районе взорвался жилой дом. Инцидент произошел в доме номер 10 корпус 1 по улице Репищевой. Хлопок взрывной волны выбил стекла на третьем этаже комплекса “До Ре Ми”. ЧП случилось в 15.10.

В настоящее время уточняются сведения о пострадавших. По непроверенным сведениям травмы получили двое рабочих. Известно, что здание является новостройкой, однако, там уже проживают люди. От ударной волны повреждения получили припаркованные поблизости автомобили. Возгорания замечено не было. Отметим, что дом не газифицирован, поэтому причиной трагедии не мог стать взрыв бытового газа.

"Народные новости" сообщают, что у жертв взрыва сильные ожоги. У мужчин повреждено до 70% кожного покрова.

На месте работают сотрудники экстренных служб, полиция и медики. По предварительной версии, там взорвался газовый баллон, который устанавливали пострадавшие петербуржцы при работах с натяжным потолком. Отметим, что потолок натиягивается под действием тепла. Самый бюджетный и эффективный способ создать тепло - газовая тепловая пушка. Предполагается, что взрыв мог произойти из-за халатности работников.

Видео: Piter.tv