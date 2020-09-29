Видео: серьезная авария на площади Конституции

На место прибыли несколько машин скорой помощи.

Днем во вторник, 29 сентября, на площади Конституции произошло серьезное ДТП. Как сообщили в соцсетях очевидцы, столкнулись 4 авто. К месту приехало несколько карет скорой помощи.

В редакцию Piter.TV попала видеозапись, на которой запечатлен момент столкновения. По всей видимости, виновник аварии хотел "проскочить" перекресток в тот момент, когда встречное движение уже началось. В каком состоянии находятся участники ДТП, неизвестно. Официальной информации от пресс-службы УГИБДД по городу пока нет.

Ранее мы писали, что момент аварии на проспекте Просвещения попал на видео.

Видео: Piter.TV