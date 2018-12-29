Опубликовано видео перехвата самолета-разведчика ВВС Швеции российским СУ-27

Министерство обороны опубликовало видео перехвата самолета ВВС Швеции над нейтральными водами Балтики.

Министерство обороны рассказало о перехвате самолета-разведчика вблизи с Россией.

Министерство обороны РФ сообщает, что над нейтральными водами вблизи границы России появился самолет-разведчик ВВС Швеции.

Российские средства контроля воздушного пространства выявили приближающуюся к государственной границе РФ воздушную цель, после чего истребитель Су-27 был поднят в воздух. Минобороны РФ

Экипаж Су-27 поднялся в воздух и приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту, Самолет был идентифицирован как самолет-разведчик "Гольфстрим" ВВС Швеции, который осуществлял полет без включенного транспондера. После удаления иностранного самолета от государственной границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

Видео: МО РФ