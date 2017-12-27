"Мешок с кошмарами": Видео с рождением милых паучат повергло зрителей в ужас

Появившееся сутки назад видео с рождением маленьких пауков набрало несколько десятков тысяч просмотров.
На видео человек при помощи медицинских инструментов помогает раскрыться яйцу с паучатами. Десятки паучков копошатся и расползаются. Несмотря на то, что пауки очень маленькие, зрителей эта картина повергла в ужас и вызвала отвращение. Один из пользователей в комментариях к видео написал, что увиденное напомнило ему "мешок с кошмарами".
Есть мнение ученых, что арахнофобия (боязнь пауков) заложена у человека на генетическом уровне с древних времен.
Видео: YouTube/Jessica Brown