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Вчера, 12:33
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MShaffter
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"Мешок с кошмарами": Видео с рождением милых паучат повергло зрителей в ужас

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Появившееся в интернете видео из Австралии с появлением паучков на свет разлетелось по интернету. Многие отмечают, что хоть пауки и совсем маленькие, но вызывают ужас и отвращение.

Появившееся сутки назад видео с рождением маленьких пауков набрало несколько десятков тысяч просмотров.

На видео человек при помощи медицинских инструментов помогает раскрыться яйцу с паучатами. Десятки паучков копошатся и расползаются. Несмотря на то, что пауки очень маленькие, зрителей эта картина повергла в ужас и вызвала отвращение. Один из пользователей в комментариях к видео написал, что увиденное напомнило ему "мешок с кошмарами".

Есть мнение ученых, что арахнофобия (боязнь пауков) заложена у человека на генетическом уровне с древних времен. 

 

Видео: YouTube/Jessica Brown

Теги: австралия , арахнофобия , рождение пауков , ужас
Категории: Лента новостей Мировые новости

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